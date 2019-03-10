Эксперт объяснил появление черепа на эмблеме украинской армии

Черепа на нашивках 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени Черных запорожцев являют собой стилизацию так называемой Адамовой головы и свидетельствуют о непростых временах в истории нынешней Украины. Об этом РИА Новости Крым заявил военный историк Сергей Ченнык, комментируя появление новой эмблемы в украинской армии.

со страницы начальник генштаба ВСУ Виктора Муженко в Facebook

На Украине утвердили новую символику для трех боевых бригад Сухопутных сил УкраиныПо словам эксперта, Адамова голова использовалась в символике Черных запорожцев — воинского формирования армии Украинской державы (1918 года), а затем Украинской народной республики (1918-1919 годы).

"Они (руководители ВСУ — ред.), видимо, решили вспомнить свое историческое прошлое, взяли и возродили символику полка Черных запорожцев", — предположил он.

Вместе с тем, Ченнык подчеркнул, что в истории Адамова голова нередко становилась армейским символом именно в "тяжелые времена".

"Такая символика появлялась в тяжелые исторические времена. В России Адамова Голова присутствовала у 5-го гусарского Александрийского полка (на его знаке — ред.) и 17-й кавалерийский казачий "Баклановский" полк носил ее (эту эмблему — ред.). Появлялась она в очень тяжелые времена. И похоже, у них то же самое, не просто так появляется все это", — заключил эксперт.

В свою первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в комментарии РИА Новости, отметил, что введением Киевом символики для бригад ВСУ с изображением черепа с надписью "Украина или смерть" не поднимут боевой дух в стране.

Адамова голова — изображение человеческого черепа с двумя крест-накрест лежащими костями, является как символом смерти, так и бесстрашия перед ее лицом.

Ранее начальник генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на своей странице в Facebook сообщил, что утвердил новую символику для трех боевых бригад Сухопутных сил Украины — 30-й, 58-й и 72-й. В частности, он утвердил эмблему 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев в виде изображения стилизованной Адамовой головы и надписи "Украина или смерть". Также, глава Генштаба Украины утвердил символику 30-й механизированной бригады имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВСУ в красно-черных тонах с латинской надписью Dei gratia (Божией милостью) и символику 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ в сине-красных тонах с надписью simul ad victoriam (вместе за победу).