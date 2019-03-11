ВВС США показали первый полет «Валькирии»

Портал Defense News опубликовал видео полета нового тяжелого стелс-беспилотника Kratos XQ-58 Valkyrie ("Валькирия").

Испытания аппарата прошли 5 марта на военном полигоне Юма в штате Аризона. Во время первого полета беспилотник находился в воздухе 76 минут. В рамках текущего этапа тестирования запланированы еще пять полетов.

"Валькирии" разработаны исследовательской лабораторией ВВС США в сотрудничестве с компанией "Кратос". Беспилотник предназначен для сопровождения истребителей пятого поколения F-35.