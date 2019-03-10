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Оружие, которого еще никто не видел: кадры испытаний ослепляющего «Филина» 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Корреспондент «Звезды» побывал на петербургском заводе холдинга «Росэлектроника» и снял эксклюзивные кадры, как в акватории Финского залива проходят испытания уникальной отечественной разработки.
«Звезда» показывает новое оружие, которое еще никто не видел. И лучше его не видеть напрямую — станция визуально-оптических помех «Филин» способна ослепить неприятеля. В ночное и сумеречное время «Филин» нейтрализует прицелы, дальномеры, приборы ночного видения, системы наведения противотанковых управляемых ракет на дальностях до пяти километров.
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Этим комплексом уже оснащены два наших фрегата — «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Горшков», который сейчас находится в своем первом дальнем походе в западной Атлантике.
Британская пресса внимательно следила за проходом нового российского боевого корабля вдоль своих берегов. Лондонская The Times написала и про «Филин» «Адмирала Горшкова».
Корреспондент «Звезды» побывал на петербургском заводе холдинга «Росэлектроника» и снял эксклюзивные кадры, как в акватории Финского залива проходят испытания уникальной отечественной разработки.
Сначала на корабле включают нечто вроде мощнейшего прожектора — сразу идет «засветка». А когда его переводят в так называемый «помеховый режим», легко можно ослепнуть в прямом смысле слова. Против него бессильны приборы ночного видения, лазерные дальномеры и системы наведения. Не то чтобы прицелиться, даже посмотреть в сторону объекта — носителя комплекса визуально-оптических помех «Филин» невозможно. Это было проверено на добровольцах.
«Многие говорили, что возникает такой эффект: пятно постоянно плавает перед глазами и вызывает чуть ли не галлюциногенный эффект. Все отмечали головокружения, тошноту и потерю пространственной ориентации», — рассказал начальник Управления научно-технического сопровождения проектов предприятия — разработчика Владимир Жаров.
Комплекс «Филин» был разработан в Петербурге — на предприятии, входящем в госкорпорацию «Ростех». В приборе подобрана такая частотная модуляция нескольких мощнейших ламп, чтобы временно ослепить любого противника на расстоянии до двух километров, однако все это — без фатальных последствий для зрения. И в этом заключается главное отличие отечественных разработок от иностранных аналогов, у них лазеры необратимо повреждают зрение. «Филин» же эффективен, но гуманен.
На предприятии сейчас работают над целым модельным рядом подобных комплексов, разных габаритов и мощности. Причем такие станции визуально-оптических помех могут быть востребованы и в гражданской сфере, поскольку эффективная защита нужна не только военным объектам.
«Голова с вариофакальным объективом позволяет увеличивать дальность действия — в два раза и увеличивает спектр визуально-оптического подавления до 30 градусов. Если эта голова обеспечивает 5 градусов, то эта — 30», — пояснил Владимир Жаров.
«Филины» уже установлены на нескольких боевых кораблях нашего флота, но в принципе носитель у подобных станций может быть практически любой. В Петербурге уже задумались о развитии этого проекта — комплексе помех, который сможет ослеплять не только ночью, но и днем.
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Комментарии19
Армия , Войска , Оружие , Ростех , Росэлектроника , Газета The Times
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