В США оценили наземные возможности ракеты «Циркон»

Российское супероружие становится все лучше с каждым днем, и одно из них — гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», пишет The National Interest , при этом предполагая, что это оружие потеряет в эффективности, если направить его на наземные цели.

Издание пишет, что противокорабельная ракета «Циркон» является очень грозным оружием, ее нельзя перехватить ни одним известным способом, оно может избежать обнаружения. В то же время в случае, если ракета будет переделана для наземного базирования, она может потерять свою эффективность, пишет The National Interest.

Издание предполагает, что боеголовка «Циркона» имеет вес не более 200 килограммов с учетом формы ракеты. Это делает ракету менее подходящей для атак наземных целей — тот же «Искандер-М» имеет полезную нагрузку около 700 кг, крылатая ракета «Калибр» — 450 кг. «Циркон» невозможно перехватить, но маловероятно, что он сможет уничтожить защищенные цели НАТО из-за своей маленькой боеголовки, считает портал.

Также указывается на сравнительно небольшую дальность для атаки наземных целей — 300-400 км. Этого хватит для противокорабельных целей, но если разместить «Цирконы» на земле, например, в Калининграде, то они не полетят дальше Польши, пишет NI.

В связи с этим «Цирконы», оставаясь грозным оружием, не так беспокоят, как заявленные возможности другого гиперзвукового оружия: «Кинжала» и «Авангарда».

В начале марта на Западе заявили, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» заметно быстрее, чем предполагали западные эксперты.