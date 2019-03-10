В ЛНР сообщили о сбое в «натовской системе питания» на Украине

В украинской армии существует серьезная проблема с системой питания личного состава. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

По его словам, личный состав одного из подразделений украинской армии уже несколько недель кормят просроченными консервами, причем военнослужащие вынуждены принимать пищу из одной и той же пластиковой посуды, а в ответ на все жалобы солдат, им предлагают самим покупать посуду.

"По информации от нашего источника в 54-й бригаде Вооруженных сил Украины, личный состав одного из подразделений уже несколько недель кормят просроченными консервами. Также не хватает одноразовой посуды и приборов, положенных, согласно натовской системе питания, на которую Вооруженные силы Украины перешли еще в прошлом году", — сказал Филипоненко.

Кроме того, он сообщил, что такая ситуация сложилась во всех бригадах украинской армии, участвующих во внутриукраинском конфликте на востоке страны.

"Только в течение прошлой недели госпитализированы более десятка военнослужащих с пищевыми отравлениями и кишечными заболеваниями", — сказал Филипоненко.

Он также добавил, что украинские власти намеренно затягивают конфликт в Донбассе ради своей выгоды, пренебрегая здоровьем солдат и зарабатывая на них огромные состояния, а также пытаются повысить свой рейтинг в преддверии президентских выборов.