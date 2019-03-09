«Украина или смерть»: утверждена новая символика ВСУ

«Украина или смерть»: На рукавах служащих ВСУ появится «мёртвая голова»

Новая символика украинских военных весьма сильно напоминает нацистскую символику Третьего рейха. Украинские военные ранее неоднократно оказывались в центре скандалов из-за приверженности фашистской идеологии.

«Накануне Дня рождения Кобзаря утвердил новую символику боевых бригад», — написал Муженко.

Согласно подписанному документу, утверждены нарукавные знаки нового образца для 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВСУ, 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетьмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ и 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сухопутных войск ВСУ.

Аналогичная символика — череп на рукаве — использовалась в нацистской Германии дивизией СС Мертвая голова. Ее военнослужащие были признаны виновными в военных преступлениях, в частности, в убийстве военнопленных.

Пытки и убийства пленных ополченцев ДНР и ЛНР, а также мирного населения, практикуют и украинские военные в ходе гражданской войны в Донбассе. Это вынуждены признавать даже представители киевского режима.

Так, в апреле 2018 года заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука подтвердил, что бойцы украинской армии причастны к военным преступлениям на юго-востоке страны.

В качестве типичного примера он привел случай убийства военными жителя Луганской области в 2014 году на блокпосту украинской армии в Сватовском районе. Молодой человек был избит служащими ВСУ до смерти, после чего они спрятали его тело.

В июле 2018 года украинские власти отказались подписать декларацию, осуждающую пытки и насилие в отношении мирных жителей в зоне конфликта в Донбассе.