Россия испытает новейший ракетный комплекс «Гибка-С»

Летом в России пройдут госиспытания перспективного комплекса "Гибка-С", предназначенного для пуска зенитных управляемых ракет.

Как сообщает Минобороны РФ, этот специальный мобильный комплекс разработан на базе бронеавтомобиля "Тигр-М". Благодаря ему возможно осуществлять дистанционный запуск ракет российских переносных ЗРК.

Также сообщается, что разведку, сопровождение и обстрел воздушных целей можно вести не только с места, но и в движении.

"Боевая машина отделения ПЗРК оснащена многоканальной оптико-электронной системой обнаружения и сопровождения, быстродействующими приводами наведения и устройствами дистанционного пуска ракет", — отметили в ведомстве.

"Гибка-С" имеет модуль разведки и управления комвзвода с собственным малогабаритным радиолокационным обнаружителем и системой автоматизации. Такой модуль разработан впервые. Новый комплекс на базе "Тигр-М" предназначен для подразделений войсковой ПВО сухопутных войск.