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Россия испытает новейший ракетный комплекс «Гибка-С» 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Летом в России пройдут госиспытания перспективного комплекса "Гибка-С", предназначенного для пуска зенитных управляемых ракет.
Как сообщает Минобороны РФ, этот специальный мобильный комплекс разработан на базе бронеавтомобиля "Тигр-М". Благодаря ему возможно осуществлять дистанционный запуск ракет российских переносных ЗРК.
Также сообщается, что разведку, сопровождение и обстрел воздушных целей можно вести не только с места, но и в движении.
"Боевая машина отделения ПЗРК оснащена многоканальной оптико-электронной системой обнаружения и сопровождения, быстродействующими приводами наведения и устройствами дистанционного пуска ракет", — отметили в ведомстве.
"Гибка-С" имеет модуль разведки и управления комвзвода с собственным малогабаритным радиолокационным обнаружителем и системой автоматизации. Такой модуль разработан впервые. Новый комплекс на базе "Тигр-М" предназначен для подразделений войсковой ПВО сухопутных войск.
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