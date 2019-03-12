У призывников может появиться еще один вид отсрочки

Студенты, которые обучаются на подготовительных отделениях вузов, смогут получить дополнительную отсрочку от армии. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении на пленарном заседании 12 марта.

Документ был разработан депутатами Госдумы во главе с вице-спикером палаты Ириной Яровой во исполнение решения Конституционного суда России . В апреле 2018 года суд признал несправедливой ситуацию двух студентов, которые оказались в неравных со своими одноклассниками условиях и не могли получить высшего образования по программе магистратуры лишь потому, что одни из них достигли 18 лет до окончания школы и уже воспользовались отсрочкой от армии, а другие — нет.

«Законопроект устраняет правовую коллизию и даёт молодым людям равное право, не прерываясь, получить образование в колледже или магистратуре вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе, что в полной мере соответствует требованиям Конституции и позиции Конституционного суда в этой части», — сказала Ирина Яровая во время рассмотрения её инициативы во втором чтении.

По действующему законодательству молодые люди, достигшие возраста 18 лет ещё во время учебы в школе, должны использовать первую отсрочку от армии, чтобы закончить обучение, а вторую — чтобы поступить в бакалавриат. Снова воспользоваться отсрочкой можно, только если призывнику исполнилось 18 лет и отсрочка начала действовать ещё в школе, притом что он сразу после школы поступил в вуз, имеющий государственную аккредитацию. Также на отсрочку можно претендовать после получения диплома бакалавра и поступления в магистратуру в этом же году.