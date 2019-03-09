Нет денег: в США задумались о сокращении авианосного флота

Непревзойденная ударная мощь, инструмент давления на целые государства и миллиардные расходы на содержание — в Пентагоне обсуждают возможность сокращения авианосного флота. Причина банальна — экономия бюджетных средств. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан предложил вместо ремонта списать один из самых современных и боеспособных авианосцев " Гарри Трумэн " на 25 лет раньше срока. По его словам, такое решение позволит сберечь десятки миллиардов долларов. О том, почему авианосцы становятся для Вашингтона обузой, — в материале РИА Новости

Дорогое наследие

Атомный авианосец "Гарри Трумэн" вступил в строй в 1998-м. Первый боевой поход корабль совершил в 2000-м в Персидский залив. Позже выполнял задачи в Средиземном море — в рамках операции "Непоколебимая решимость" поднимавшиеся с его борта самолеты наносили удары по террористам ИГИЛ* в Сирии . Срок службы "Трумэна", как и любого другого американского авианосца, рассчитан примерно на 50 лет. В 2024-2025 годах авианосец должен встать на большой ремонт: запланированы дозаправка ядерного реактора, модернизация электронного оборудования и вспомогательных систем. Сейчас похожее обслуживание проходит другой авианосец — "Джордж Вашингтон": четырехлетние работы обойдутся примерно в четыре миллиарда долларов. Следующим на стапели встанет "Джон К. Стеннис".

Проводы "Гарри Трумэна" на раннюю пенсию и отказ от его дальнейшей эксплуатации, по предварительным расчетам Пентагона, сохранит бюджету порядка 30 миллиардов долларов — их планируется вложить в создание и развитие перспективных видов вооружения.

"На сегодняшний день не все авианосные группы находятся в строю, — рассказывает РИА Новости военный эксперт, профессор Академии военных наук Сергей Судаков. — Со времен президентства Барака Обамы на реставрацию и капитальный ремонт авианосцев выделялись ограниченные финансы, притом что это очень дорогостоящая задача. Боеспособными сейчас остаются только шесть авианосных групп. Согласно исследованиям американских аналитиков, США испытывают серьезные проблемы с ремонтом военной техники, в частности авианосцев. Например, каждый третий самолет палубной авиации не прошел должного обслуживания и, следовательно, не может быть допущен к полетам".

Предложение Шанахана сразу же раскритиковали не только конгрессмены и военные, но и обычные граждане. Авианосный флот — предмет особой гордости американцев. Он популярен не меньше бейсбола и американского футбола. По мнению военных экспертов, даже сокращение авианосцев до десяти единиц заметно ограничит возможности ВМС. В военной стратегии США законодательно закреплено одномоментное использование минимум 11 авианосцев. Среди них — корабли, стоящие на плановом ремонте.

Деньги на ветер

К середине следующего десятилетия истекает срок эксплуатации еще нескольких авианосцев. В частности, самый "пожилой" корабль — головной "Нимиц" — введен в строй еще в 1975-м, другой ветеран флота — " Дуайт Эйзенхауэр " — в составе ВМС с 1977 года.

В феврале 2019-го Пентагон заключил контракт на постройку сразу двух новейших атомных авианосцев типа " Джеральд Форд " — как ожидается, их введут в строй в 2028 и 2032 годах. Таких крупных заказов не было со времен холодной войны. Однако здесь стоит учитывать непростую судьбу одноименного головного корабля этой серии. Авианосец USS Gerald R. Ford сегодня считается самым дорогим военным проектом в мире. На его постройку с 2009 года уже потратили порядка 13 миллиардов долларов. Корабль планировалось ввести в эксплуатацию в 2016 году, однако сроки сдачи постоянно сдвигали. Первые проблемы "золотого" авианосца вскрылись сразу после спуска на воду. В частности, новейшие электромагнитные катапульты и аэрофинишеры должным образом не обеспечивали взлет и посадку истребителей. Комиссия Пентагона выявила неполадки в самолетоподъемниках, недостатки в работе радиолокационного оборудования и еще целый ряд более мелких недочетов.

"Покупка этих кораблей — решение предыдущей администрации, — уточняет Сергей Судаков. — Бывшему министру обороны удалось доказать Обаме, что авианосцы наводят страх на правительство любой страны, стоит только подойти к ее берегам. Президента убедили и в том, что содержание старых моделей обходится очень дорого, — нужны новые, современные, не такие ломучие авианосцы. Была даже идея сократить флот всего до десяти авианосных групп, а старые корабли списать. Но предложение не прошло, потому что для американцев поставить на прикол даже старый "Рейган" — уже катастрофа".

Согласно новым планам Пентагона, USS Gerald R. Ford будет полностью готов к выполнению боевых задач только в 2022 году. Не исключено, что проблемы возникнут и со следующими кораблями этого типа, которые должны стать частью военной стратегии США, направленной, по заявлению американского командования, против России и Китая.

Концепция меняется

Начиная с 1960-х годов, огромные плавучие аэродромы стали главным геополитическим орудием Соединенных Штатов. С помощью атомных исполинов американцы не раз свергали "непослушные" правительства в разных странах мира. Агрессивная направленность заложена в самой концепции применения авианосцев. Костяк стандартного авиакрыла составляют палубные штурмовики F/A-18 "Хорнет" — эффективное средство нападения. Каждый "Хорнет" несет восемь тонн боевой нагрузки и действует в радиусе более 700 километров.

Однако, по словам Судакова, c появлением у России гиперзвукового оружия авианосные группы заметно потеряют в эффективности и США будут постепенно от них отказываться, в корне меняя морскую военную доктрину. "Новые технологии показывают, что содержание такого флота попросту невыгодно, — считает Судаков. — С принятием Россией на вооружение ракет "Циркон" плавучие крепости превратятся в консервные банки. Авианосные группы сейчас эффективны лишь против стран вроде Сомали. При этом несопоставимы и финансовые затраты: на содержание авианосцев тратятся миллиарды долларов, а уничтожить аэродром на воде можно четырьмя-пятью гиперзвуковыми ракетами суммарной стоимостью максимум миллион долларов. Патрик Шанахан прежде всего финансист, который прекрасно считает и ясно понимает, куда следует вкладывать деньги. Шаг за шагом американский военный бюджет будет оптимизироваться — в первую очередь за счет экономии на содержании авианосных групп".

При этом США собираются тратить больше на развитие космических технологий, гиперзвукового и лазерного оружия. Кроме того, акцент будет делаться на ядерном арсенале и ракетах средней и меньшей дальности. Если в этот раз Пентагону не удастся убедить конгресс в необходимости постепенно сокращать авианосный флот, это сделают будущие руководители США. По всей видимости, авианосцы повторят судьбу линкоров — с появлением в середине прошлого века надежного ракетного оружия их, не моргнув глазом, разрезали на иголки.

*Террористическая организация, запрещенная в России.