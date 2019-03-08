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Россию включили в число главных угроз НАТО 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: MOD Russia/Global Look Press
Министр обороны Чехии Лубомир Метнар заявил, что Россия является основной угрозой для НАТО, наравне с мировым терроризмом и кибератаками.
«На первом месте среди угроз находится терроризм, прежде всего — опасность глобального расширения локальных террористических организаций. Второе место я отвожу кибернетическим угрозам, а третье — угрозам со стороны России», — сказал Метнар.
Российские угрозы, по словам министра обороны, заключаются в перевооружении армии, перебросках войск, большом числе военных учений, а также в «событиях, связанных с другими странами бывшего социалистического блока», информирует РИА Новости.
Представители чешского политистеблишмента периодически подвергают Россию жёсткой критике. В тоже время президент Чехии Милош Земанн также неоднократно обращал внимание на важность взаимодействия с Москвой и бессмысленность антироссийской риторики.
Власти Чехии отказали во въезде в страну члену российской делегации, безосновательно приняв его за сотрудника спецслужб, писал ранее News.ru.
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Армия , Войска , НАТО , РИА Новости , Чехия
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