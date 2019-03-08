Россию включили в число главных угроз НАТО

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар заявил, что Россия является основной угрозой для НАТО , наравне с мировым терроризмом и кибератаками.

«На первом месте среди угроз находится терроризм, прежде всего — опасность глобального расширения локальных террористических организаций. Второе место я отвожу кибернетическим угрозам, а третье — угрозам со стороны России», — сказал Метнар.

Российские угрозы, по словам министра обороны, заключаются в перевооружении армии, перебросках войск, большом числе военных учений, а также в «событиях, связанных с другими странами бывшего социалистического блока», информирует РИА Новости

Представители чешского политистеблишмента периодически подвергают Россию жёсткой критике. В тоже время президент Чехии Милош Земанн также неоднократно обращал внимание на важность взаимодействия с Москвой и бессмысленность антироссийской риторики.

Власти Чехии отказали во въезде в страну члену российской делегации, безосновательно приняв его за сотрудника спецслужб, писал ранее News.ru.