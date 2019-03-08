Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАТО пообещало ответить на появление российских ракет у границ альянса 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Появление российских мобильных ракет с ядерными зарядами около границ стран НАТО приведет к скоординированному ответу альянса. Но в чем именно он будет заключаться пока непонятно. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщило РИА «ФАН».
При этом ранее глава альянса заявлял, что размещения наземных ядерных ракет в Европе не будет.
В своем последнем заявлении руководитель НАТО в очередной раз призвал Россию вернуться к исполнению договора о ракетах малой и средней дальности. При этом первыми из договора вышли как раз США.
Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении положений договора РСМД и заявил, что США приостанавливают в одностороннем порядке свое участие в договоре. 2 февраля Вашингтон начал процедуру полного выхода из-под действия документа. Процесс займет около шести месяцев.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия не начнет снова исполнять договор, то его действие прекратиться окончательно.
В ответ на выход США из договора президент России Владимир Путин заявил, что Москва тоже приостанавливает свое участие в договоре. Все предложения Москвы о разоружении останутся в силе, но становиться инициатором переговоров Россия не станет.
360tv.ru: последние новости
Минобороны не будет отказываться от призыва на военную службу Индия обвинила Пакистан в трех нарушениях режима перемирия СМИ - о реакции РФ на ультиматум США по уничтожению всех ракет 9М729
Комментарии8
Армия , Йенс Столтенберг , Дональд Трамп , Владимир Путин , НАТО , РИА ФАН
Читайте также
Видео
Тимошенко унизила Зеленского
Украина В мире
Украинская журналистка поехала в Крым и вынесла вердикт
Общество В мире
Подаренный Porsche поставил чиновницу в тупик
Общество
Тимошенко выдвинула условия встречи с Путиным
В мире Украина
МИД Австрии вызывает посла Украины
В мире Украина
Седокова в голом виде поздравила женщин
Шоу-бизнес
В РФ отреагировали на новую инициативу США по Крыму
Политика
Оборонявшие фем-кафе девушки нанесли удар по патриархату
Общество
На Украине разгорелся новый предвыборный скандал
Украина В мире
Климкина поставили на место после резкой реплики
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение