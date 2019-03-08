НАТО пообещало ответить на появление российских ракет у границ альянса

Появление российских мобильных ракет с ядерными зарядами около границ стран НАТО приведет к скоординированному ответу альянса. Но в чем именно он будет заключаться пока непонятно. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг , сообщило РИА «ФАН»

При этом ранее глава альянса заявлял, что размещения наземных ядерных ракет в Европе не будет.

В своем последнем заявлении руководитель НАТО в очередной раз призвал Россию вернуться к исполнению договора о ракетах малой и средней дальности. При этом первыми из договора вышли как раз США.

Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении положений договора РСМД и заявил, что США приостанавливают в одностороннем порядке свое участие в договоре. 2 февраля Вашингтон начал процедуру полного выхода из-под действия документа. Процесс займет около шести месяцев.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия не начнет снова исполнять договор, то его действие прекратиться окончательно.