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Госиспытания комплекса «Гибка-С» начнутся летом 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Для подразделений войсковой ПВО Сухопутных войск на базе бронированного автомобиля "Тигр-М" разработан специальный мобильный комплекс "Гибка-С", обеспечивающий дистанционный пуск зенитных управляемых ракет (ЗУР) всех типов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) российского производства.
Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В начале лета комплекс "Гибка-С" будет представлен на государственные испытания", — говорится в сообщении.
Комплекс "Гибка-С" функционирует в единой системе управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) и обеспечивает ведение разведки, сопровождение и обстрел воздушных целей в движении и на стоянке. Боевая машина отделения ПЗРК оснащена многоканальной оптико-электронной системой обнаружения и сопровождения, быстродействующими приводами наведения и устройствами дистанционного пуска ракет. Кроме того, в составе комплекса впервые разработан модуль разведки и управления командира взвода, оборудованный собственным малогабаритным радиолокационным обнаружителем и комплексом средств автоматизации боевой работы.
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Армия , Оружие
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