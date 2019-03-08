Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские военные создали имитацию танка Т-72Б3 

Вести.Ru + ещё 1 24 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Видеозапись учений армии США в Германии, на которых бронетранспортеры M113 имитируют российский танк Т-72Б3, опубликованы в YouTube. Как отмечают наблюдатели, посмотревшие это видео, для придания американским боевым машинам сходства с российскими были использованы листовое железо, стекловолокно и пластик.
Модификацию танка Т-72Б3 (основной танк семейства Т-72) был разработан как альтернатива боевой машине Т-90А. На танк Т-72Б3 установлен новый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. Он оснащен обновленной электроникой: системой управления огнем, тепловизионным прицелом, автоматом сопровождения целей. Защищает Т-72Б3 комплексом последнего поколения "Реликт". Он способен остановить кумулятивный снаряд, который пробивает до 1000 миллиметров брони.
Вести.Ru: последние новости
Генштаб: полный отказ от от призыва россиян на срочную службу нецелесообразен Глава Генштаба МО РФ Валерий Герасимов обсудил с американским коллегой вопросы безопасности Герасимов рассказал о "Троянском коне" Пентагона
Армия , Оружие , Германия , США
Читайте также
Видео
Тимошенко унизила Зеленского
Украина В мире
Украинская журналистка поехала в Крым и вынесла вердикт
Общество В мире
Подаренный Porsche поставил чиновницу в тупик
Общество
Тимошенко выдвинула условия встречи с Путиным
В мире Украина
МИД Австрии вызывает посла Украины
В мире Украина
Седокова в голом виде поздравила женщин
Шоу-бизнес
В РФ отреагировали на новую инициативу США по Крыму
Политика
Оборонявшие фем-кафе девушки нанесли удар по патриархату
Общество
На Украине разгорелся новый предвыборный скандал
Украина В мире
Климкина поставили на место после резкой реплики
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение