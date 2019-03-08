Американские военные создали имитацию танка Т-72Б3

Видеозапись учений армии США Германии , на которых бронетранспортеры M113 имитируют российский танк Т-72Б3, опубликованы в YouTube. Как отмечают наблюдатели, посмотревшие это видео, для придания американским боевым машинам сходства с российскими были использованы листовое железо, стекловолокно и пластик.

Модификацию танка Т-72Б3 (основной танк семейства Т-72) был разработан как альтернатива боевой машине Т-90А. На танк Т-72Б3 установлен новый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. Он оснащен обновленной электроникой: системой управления огнем, тепловизионным прицелом, автоматом сопровождения целей. Защищает Т-72Б3 комплексом последнего поколения "Реликт". Он способен остановить кумулятивный снаряд, который пробивает до 1000 миллиметров брони.