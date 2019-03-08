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Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Американские СМИ заинтересовались открытием российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 в городе Корва на северо-востоке Индии.
The National Interest описывает это оружие как преемника ненадежной автоматической винтовки INSAS, которая с 1998 года "служит опорой индийских вооруженных сил", и отмечает, что "смертоносный" российский АК-203 является более эффективным.
Как говорится в публикации, AK-203 оказался не только надежнее, он также имеет меньший вес и длину, может похвастаться лучшей эргономикой. Российский автомат, например, снабжен планкой Пикатинни и регулируемым прикладом. Совокупность подобных преимуществ оружия повышает его эффективность.
При этом отмечается, что совершенная сделка даст производителю AK-203 точку опоры в индийской индустрии огнестрельного оружия на десятилетия вперед.
Напомним, ранее сообщалось, что на новом заводе планируется выпустить более 700 000 единиц стрелкового оружия, поэтапно локализуя производство в Индии.
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Армия , Оружие , The National Interest , США
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