«Трамп не подпишет документ»: почему в конгрессе США предложили не выделять средства на запрещённое ДРСМД оружие

На сайте конгресса США появился текст законопроекта, который запрещает Пентагону расходовать средства на финансирование программ, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ составила группа законодателей во главе с конгрессменом от штата Гавайи Тулси Габбард. По её словам, выход Вашингтона из Договора создаёт риск ядерного столкновения и возобновления холодной войны. Эксперты не склонны верить в успех инициативы Габбард. Однако аналитики убеждены, что часть американского общества и элиты осознаёт угрозы, которые влечёт за собой демонтаж системы контроля над атомным оружием.

На сайте конгресса США был опубликован законопроект №1249 о запрете финансирования проектов, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Авторами документа стали демократы Тулси Габбард, Ильхан Омар, Джеймс Макговерн и Марк Покан.

«Никакие бюджетные средства, выделенные Министерству обороны… не могут быть предоставлены или затрачены на испытание, оценку, закупку или развёртывание любых ракет, запрещённых ДРСМД (как если бы этот договор имел силу)», — говорится в законопроекте.

Также группа демократов потребовала, чтобы Соединённые Штаты неукоснительно соблюдали Договор о нераспространении ядерного оружия, вступивший в силу 5 марта 1970 года. Этот документ обязывает подписавшие его страны, в том числе США, принимать «эффективные меры» по прекращению гонки вооружений и допускает международный контроль над процессом ядерного разоружения.

В ближайшее время законопроект Габбард будет обсуждаться в комитете по вооружённым силам и в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

«Расшатывание всей системы договоренностей»

В октябре 2018 года о выходе Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности объявил президент страны Дональд Трамп . 2 февраля 2019 года в США была запущена официальная процедура приостановки ДРСМД. Ожидается, что она займёт около полугода.

Вашингтон настаивает на том, что выход из ДРСМД — это якобы ответная мера на нарушеня со стороны Москвы . США требует от России утилизировать крылатые ракеты 9М729, которые входят в арсенал оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер». Как полагают власти США, дальность ракеты превышает 500 км. Позиция Соединённых Штатов осталась неизменной после презентации возможностей 9М729, о которых рассказали представители Минобороны на брифинге в январе 2019 года.

Одновременно США отвергают все претензии Москвы. Вашингтон заявляет, что пусковые установки Mk 41, которые являются частью сухопутной версии боевой информационно-управляющей системы (БИУС) Aegis Ashore, якобы не могут быть использованы для стрельбы ракетами «Томагавк». Между тем Россия также указывает на использование США ракет-мишеней, которые по своим характеристикам соответствуют крылатым рактеам дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Официальные лица Соединённых Штатов заявляют, что готовы вести переговоры по этой проблеме. Однако Вашингтон настаивает на привлечении к переговорам Китая, а также требует от Москвы предоставить возможность проводить проверки «подозрительных» ракетных комплексов. В МИД РФ указывают на ультимативный характер политики США, которая прикрывает «собственное нарушение Договора и линию на его окончательный слом».

Как заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров , власти США рассчитывают «предстать перед миром сторонниками разоружения». По его словам, Вашингтон обвиняет Москву в нарушениях ДРСМД, скрывая за этой риторикой нежелание вести конструктивный диалог.

В ответ на действия Соединённых Штатов 4 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке ДРСМД. 5 марта МИД России уведомил об этом зарубежных партнёров.

6 марта, выступая на коллегии ФСБ , президент России назвал выход США из договора «прямым шагом к расшатыванию всей системы договоренностей в сфере международной безопасности».

20 февраля в послании Федеральному Собранию Путин заявил, что Вашингтон вынашивает планы разместить ракеты средней и меньшей дальности в Европе с подлётным временем до РФ 10—12 минут. В связи с этим Москва вынуждена предусмотреть зеркальные и асимметричные действия.

2 февраля президент РФ дал согласие на разработку сухопутной версии ракеты «Калибр» и наземной ракеты средней и меньшей дальности (предположительно, на основе гиперзвуковой ракеты «Циркон»).

Туманная перспектива

Законопроект о запрете Пентагону направлять средства на программы вооружений, нарушающие ДРСМД, был внесён в конгресс 14 февраля. Его инициатором является вероятный кандидат в президенты США 2020 года, конгрессмен-демократ от штата Гавайи Тулси Габбард.

Несмотря на своё военное прошлое (участие в иракской войне), Габбрад получила известность в политических кругах как сторонник соблюдения Соединёнными Штатами существующих международно-правовых норм. Также она является принципиальным противником вмешательства США во внутренние дела других государств.

«Закон о соблюдении ДРСМД обеспечит выполнение нашей страной его положений и не позволит, чтобы хоть один доллар налогоплательщиков истратили на оружие, которое может нарушить этот договор. Это тот шаг в сторону поддержания национальной безопасности и мира, который конгресс может и должен сейчас сделать», — заявила ранее Габбард.

По мнению конгрессмена, ликвидация ДРСМД приближает угрозу ядерного конфликта и создаёт риск начала новой холодной войны, которая будет сопровождаться гонкой вооружений. Решение Трампа приостановить действие договора она назвала «безрассудным».

Помимо Габбард и группы соавторов законопроекта, против выхода из ДРСМД выступают спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, председатель комитета конгресса по разведке Адам Шифф и глава комитета палаты представителей по вооружённым силам Адам Смит

Тем не менее опрошенные RT эксперты сомневаются в том, что законопроект, инициированный Габбард, будет одобрен конгрессом. По мнению аналитиков, большая часть американского истеблишмента настроена на ужесточение политики в отношении России.

«Конгресс США не принимает законопроекты, если они не лоббируются крупным бизнесом. Очевидно, что с расторжением ДРСМД оборонный комплекс США получит дополнительные заказы. Однако это не означает, что инициатива Габбард напрасна. Вполне возможно, что обсуждение законопроекта вызовет резонанс, который помешает реализовать часть планов лоббистов», — отметил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

Научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Константин Блохин заявил, что выход США из ДРСМД был предопределён до прихода в Белый дом Дональда Трампа. Как полагает эксперт, последние годы в Вашингтоне искали повод для выделения средств на разработку ракеты, которая попадает под запрет условия Договора.

«Шансов у законопроекта Габбард нет. Как бы ни сложилось голосование в конгрессе, против сохранения договора выступает Трамп. Он попросту не подпишет этот документ. Такие люди, как Габбард, находятся в политической элите США на периферии. Нормализация отношений с Россией не стоит на повестке дня в США», — пояснил Блохин.

Собеседник RT считает, что в американской элите и в американском обществе существуют силы, осознающие негативные последствия разрыва ДРСМД. Однако, как рассказал эксперт, антироссийский информационный фон, который господствует в Соединённых Штатах, не позволяет развиваться критическому восприятию международной политики Вашингтона.

«Рядовых американцев больше волнуют внутренние проблемы. В целом общество в США очень восприимчиво к информационно пропагандистским кампаниям. Что им даст американская пропаганда, то они по большому счёту и проглотят. Есть трезвомыслящие люди среди интеллектуальной элиты, но таких мало», — сказал Блохин.

Адекватный взгляд

Руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный в комментарии RT констатировал, что правящая элита Соединённых Штатов отвергает любые призывы пересмотреть политику в отношении РФ.

«В интересах нынешней администрации Белого дома и подавляющего большинства конгрессменов — развязывание новой холодной войны. Они уверены, что это наиболее эффективный способ навредить РФ, вывести её из числа мировых игроков. Причём противников такого взгляда порой записывают в российские агенты», — сказал Подлесный.

В начале февраля 2019 года американский телеканал NBC в одной из своих статей назвал Габбард «российской машиной пропаганды». Поводом для подобных обвинений послужило совпадение взглядов представительницы Демпартии на события в Сирии с точкой зрения Москвы. Также, как указывается в материале, RT и Sputnik якобы приветствовали заявление Габбард в предвыборной гонке.