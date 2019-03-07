Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прошёл пролив Па-де-Кале

Завтра отряд, в состав которого вошли также судно материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательный буксир «Николай Чикер», завершит проход Ла-Манша и выйдет в Атлантический океан.

Сегодня утром отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», многофункционального судна материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательного буксира «Николай Чикер» прошёл самую узкую часть Ла-Манша — пролив Па-де-Кале.

Отряд следовал в кильватерном строю. Первым шёл фрегат, за ним — суда обеспечения. Замыкал походный ордер спасательный буксир «Николай Чикер». Во время прохода узкости экипажи кораблей и судов успешно отработали задачи совместного маневрирования в условиях интенсивного судоходства.

С момента выхода из главной базы Северного флота — Североморска –российские моряки прошли более 2000 морских миль. Завтра отряд завершит проход Ла-Манша и выйдет в Атлантический океан.