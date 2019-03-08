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Эксперт рассказал, как США пытаются выдавить Россию из Арктики 

Р-Спорт + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты Америки начинают принимать широкий круг мер для того, чтобы сократить отставание от России в Арктике и снизить ее влияние на этот регион. Об этом рассказал эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в эфире телеканала "Звезда".
По его словам, США осознали, что проигрывают России в гонке за Арктику и пытаются применить всевозможные уловки, чтобы вернуть себе прочное положение в регионе.
"Они вдруг осознали, что оказались на обочине этой счастливой дороги жизни в Арктику, а там, впереди, находится Россия. И вот сейчас стягивают все силы НАТО и заставляют их идти в Арктику, чтобы они пробили Соединенным Штатам Америки путь. Стали льды отступать, и вдруг кладовая планеты открывает свои запасы. А Соединенные Штаты Америки не у дел", — отметил Кошкин.
По его словам, Вашингтон стал прибегать к нечестным действиям, в том числе в информационном пространстве, пытаясь создать "атмосферу выдавливания" России из Арктики.
Однако Кошкин подчеркнул, что США уже слишком сильно уступают России, чтобы конкурировать, в частности, по его словам, у Соединенных Штатов очень слабый арктический флот.
"Россия обладает 41 ледоколом, а у США — шесть. Четыре — под списание. Реально ходит только один — "Полярная звезда". Им надо срочно строить ледокольный флот, но у нас атомный, которого на сегодняшний день нет ни у кого в мире", — объяснил эксперт.
При этом он отметил, что единственный американский действующий ледокол "Полярная звезда" также применяется не по назначению, и его очень сильно берегут. По словам Кошкина, если и он сломается, то США будут вынуждены просить у России помощи, а это будет "позор на весь мир".
Кошкин также выразил мнение, что сейчас США бросят все силы и средства на сокращение отставания от России как в Арктике, так и в разработке гиперзвукового оружия.
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Армия , Войска , НАТО , ТК "Звезда" , США
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