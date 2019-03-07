Армия США опять осталась без новых гаубиц

Армия США вновь отложила принятие решения по запуску полномасштабного производства новых самоходных гаубиц M109A7 разработки BAE Systems. Военные хотят видеть большего прогресса в улучшении программы, стоимость которой достигает 8,1 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg

Задержка может продлиться до конца ноября этого года.

Министр Армии США Марк Эспер отметил, что в BAE Systems достигли некоторых успехов, но они пока недостаточны для того, чтобы убедить военных в готовности к серийному производству гаубиц. «Есть некоторые критерии, которым они должны соответствовать», — сказал чиновник, не уточнив деталей.

Принятие решения откладывается не первый раз: изначально армия должна была определиться с этим вопросом в июле прошлого года, но перенесла рассмотрение на декабрь, однако и тогда военные решили повременить, сославшись на неготовность BAE Systems выполнять заказ в полном объеме и в поставленные сроки.

В самой компании рассказали Bloomberg об усовершенствовании процессов сварки и устранении дефектов сварочных швов, хотя, по словам представителя Армии США Эшли Джона, претензий к качеству техники у военных нет.

Всего американская армия хочет приобрести 576 гаубиц и машины для перевозки боеприпасов к ним.