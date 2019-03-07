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The Aviationist (Италия): Россия показала перехват самолета США из кабины пилота Су-27 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: © Youtube / Samuel Jackson
Комментируя перехват российским Су-27 американского самолета-разведчика на Балтикой, автор The Aviationist (Италия) называет это действие стандартной процедурой. Он обращает внимание, что опубликованное Минобороны России видео снято из кабины пилота российского истребителя.
Контакты между российскими истребителями и американскими самолетами-разведчиками и бомбардировщиками (и наоборот) происходят на протяжении десятилетий. В течение многих лет то, как эти «взаимодействия» происходили, оставалось засекреченным и редко становились новостями. Однако несколько лет назад ситуация изменилась. Затем стали появляться сообщения о пролетающих с ревом (а иногда и выполняющих фигуру высшего пилотажа «бочку») российских Су-27, сопровождавших американские РС-135. Пентагон часто выражал протест против «безрассудного» и «непрофессионального» поведения российских пилотов, оказывавшихся в непосредственной близости от того или иного американского самолета.
Бывший командир самолета РС-135, который летал на различных вариантах этой машины, комментируя перехваты, однажды сказал нам:
«То, что сегодня называют опасным и провокационным, было обычным делом для разведывательных экипажей моего поколения (хотя по нам не стреляли, как по летчикам в 1950-1960 годы)».
Тем не менее мы часто публиковали снимки американских самолетов-шпионов во время небезопасных перехватов Су-27, но мы никогда не видели кадры, снятые изнутри кабины российских истребителей, отправленных для визуальной идентификации и сопровождения американского самолета.
В среду российское Минобороны опубликовало видео, показывающее истребитель, приближающийся к РС-135 над Балтийским морем. Это интересное видео, и в нем нет непрофессиональных действий.
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Комментарии
Армия , Войска , Статьи , Министерство обороны , Пентагон , Италия , США
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