The Aviationist (Италия): Россия показала перехват самолета США из кабины пилота Су-27

The Aviationist (Италия) называет это действие стандартной процедурой. Он обращает внимание, что опубликованное Комментируя перехват российским Су-27 американского самолета-разведчика на Балтикой, авторназывает это действие стандартной процедурой. Он обращает внимание, что опубликованное Минобороны России видео снято из кабины пилота российского истребителя.

Контакты между российскими истребителями и американскими самолетами-разведчиками и бомбардировщиками (и наоборот) происходят на протяжении десятилетий. В течение многих лет то, как эти «взаимодействия» происходили, оставалось засекреченным и редко становились новостями. Однако несколько лет назад ситуация изменилась. Затем стали появляться сообщения о пролетающих с ревом (а иногда и выполняющих фигуру высшего пилотажа «бочку») российских Су-27, сопровождавших американские РС-135. Пентагон часто выражал протест против «безрассудного» и «непрофессионального» поведения российских пилотов, оказывавшихся в непосредственной близости от того или иного американского самолета.

Бывший командир самолета РС-135, который летал на различных вариантах этой машины, комментируя перехваты, однажды сказал нам:

«То, что сегодня называют опасным и провокационным, было обычным делом для разведывательных экипажей моего поколения (хотя по нам не стреляли, как по летчикам в 1950-1960 годы)».

Тем не менее мы часто публиковали снимки американских самолетов-шпионов во время небезопасных перехватов Су-27, но мы никогда не видели кадры, снятые изнутри кабины российских истребителей, отправленных для визуальной идентификации и сопровождения американского самолета.

В среду российское Минобороны опубликовало видео, показывающее истребитель, приближающийся к РС-135 над Балтийским морем. Это интересное видео, и в нем нет непрофессиональных действий.