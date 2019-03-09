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Беспилотник США провел разведку у границ России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 10 часов назад
Фото: Sra Tyler Woodward/ZUMA/
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в пятницу, 8 марта, провел многочасовой разведывательный полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, свидетельствуют данные западных авиационных ресурсов.
Американский тяжелый беспилотник с бортовым номером 10-2043 и позывным FORTE10, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, первоначально, начиная с 11.12 мск, провел часовой полет вдоль границ Калининградской области небе в над Литвой, передает «Интерфакс».
Затем беспилотник перелетел в Эстонию, в течение более трех часов он курсировал вдоль западных рубежей Псковской и Ленинградской областей.
Вернувшись в литовское воздушное пространство, он еще около пяти часов, до 21.20 мск, выполнял задание у северной границы Калининградской области.
В четверг в Минобороны сообщали, что истребитель Су-27 из состава дежурных сил ВКС России по противовоздушной обороне перехватил над Балтикой самолет-разведчик ВВС США RC-135.
США регулярно проводят воздушную разведку вблизи российских границ. Так, в середине февраля стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U и дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk провели многочасовые полеты вблизи Крыма и Кубани.
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Армия , В мире , Министерство обороны , Интерфакс , Сицилия , США
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