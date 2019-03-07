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В российских танках появились санузлы 

News.ru 34 минуты назад
Фото: ТАСС
В танках, созданных на платформе «Армата», конструкторам удалось оборудовать санузлы.
По словам директора по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Ильи Баранова, долгое пребывание танкистов в машине делает отсутствие удобств проблемой. Решить её удалось только в танках на платформе «Армата», так как у них особая конструкция.
«Вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе «Армата»», — сообщил он.
Ранее News.ru писал о том, что два полковника Вооружённых сил Российской Федерации Денис Горелышев и Виктор Кривошеев были приговорены к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год за стрельбу по солдатам из танка.
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