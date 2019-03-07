В российских танках появились санузлы

В танках, созданных на платформе «Армата», конструкторам удалось оборудовать санузлы.

По словам директора по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Ильи Баранова, долгое пребывание танкистов в машине делает отсутствие удобств проблемой. Решить её удалось только в танках на платформе «Армата», так как у них особая конструкция.

«Вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе «Армата»», — сообщил он.