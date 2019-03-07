В новых российских танках появился санузел

Специалисты Уральского конструкторского бюро оборудовали танки, созданные на платформе «Армата» туалетом, сообщает ТАСС . Нововведение призвано продлить непрерывное пребывание экипажа внутри боевой машины для выполнения боевой задачи.

«Здесь основное ограничение — нет возможности справлять естественные надобности. Проблему удалось решить только в машинах на платформе «Армата», — заявил директор бюро по качеству и информационным технологиям Илья Баранов.

По его словам, для обеспечения жизнедеятельности экипажа в танках также предусмотрены питьевая вола и сухой паёк.

Впервые танк Т-14 на платформе «Армата» был публично представлен на параде Победы весной 2015 года. Боевая машина имеет преимущество в виде необитаемой башни со 125-миллиметровой пушкой и двумя пулемётами. Также танк оснащён полностью цифровым оборудованием и изолированной бронированной капсулой для экипажа.

Осенью 2018 года британская корпорация BAE Systems представила прототип танка Black Night, который военные эксперты окрестили «убийцей Арматы». Предполагается, что новые британские боевые машины будут оснащены 120-миллиметровой пушкой, двумя независимыми системами ночного видения для командира экипажа и наводчика, новой системой активной защиты от лазерного наведения, а также улучшенной системой управления огнём.