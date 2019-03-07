Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой

Российский истребитель Су-27 перехватил разведывательный самолет ВВС США в небе над Балтикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Самолет-разведчик RC-135 был зафиксирован в небе над нейтральными водами Балтийского моря. Он приближался к российской границе. Для перехвата был поднят Су-27, который вынудил его удалиться от приграничных территорий России. После этого российский истребитель благополучно вернулся на базу.

В конце января российские военные обнаружили над Балтикой шведский самолет-разведчик «Гольфстрим», который летел с выключенным транспондером. На его перехват также был отправлен дежурный истребитель Су-27.