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Экипаж корабля «Василий Быков» отработал стрельбы в Чёрном море 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экипаж патрульного корабля Черноморского флота «Василий Быков» отработал зенитные и артиллерийские стрельбы, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.
В ходе практических действий экипаж также выполнил условные пуски ракетным комплексом «Калибр-НК» по морской и береговой целям.
Кроме того, моряки провели частные корабельные учения и тренировки по радиоэлектронной борьбе.
Ранее URA.RU сообщало, что в Центральном военном округе провели учения с участием 9 тыс. человек.
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Армия , Василий Быков , Алексей Рулев , Крыминформ
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