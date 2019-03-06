Экипаж корабля «Василий Быков» отработал стрельбы в Чёрном море

В ходе практических действий экипаж также выполнил условные пуски ракетным комплексом «Калибр-НК» по морской и береговой целям.

Кроме того, моряки провели частные корабельные учения и тренировки по радиоэлектронной борьбе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центральном военном округе провели учения с участием 9 тыс. человек.