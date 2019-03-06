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Индийские Су-30 увернулись от пакистанских ракет 

News.ru 2 часа назад
Фото: Alan Wilson/Flickr
В воздушном бою над Кашмиром 27 февраля пакистанские истребители F-16 не поразили ни одного индийского Су-30МКИ.
«Все участвовавшие в этой операции истребители Су-30МКИ вернулись на свои базы. Утверждения Пакистана о сбитом индийском «Сухом» имели целью скрыть потерю собственного истребителя F-16», — цитирует ТАСС заявление представителя ВВС Индии.
Ранее News.ru писал, что Военно-морские силы Пакистана обнаружили индийскую подводную лодку и пресекли её попытку проникнуть во внутренние воды страны. Между Индией и Пакистаном сохраняется напряжённость из-за нападения 14 февраля «Армии Мухаммеда» в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, в результате чего погибли более 40 человек.
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Армия , Оружие , ИТАР-ТАСС , Пакистан
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