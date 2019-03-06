Как Бобик в гостях у Барбоса. Пентагон захотел в Европе все и сразу

Как хорошо быть генералом. Но только чтобы непременно американским. Они же у себя — как дети малые. Им все разрешают, все прощают. Любой каприз, любую блажь. Потому что верят, что это их устами глаголет истина. А на это никаких бюджетных денег не жалко. Им не нужно подбирать слова, ломать голову над экивоками. Можно сразу резать правду-матку и чушь прекрасную нести про Россию и ее угрозу. Большие дяди и тети в конгрессе это страх как любят. Но они в конгрессе, а он — Кертис Скапарротти — уже третий год в Европе армией США командует. И он-то как раз страх не любит.

А когда все вокруг трясутся и только о том и твердят, что "ой, боюсь-боюсь", поневоле решишь, что никаких вооруженных сил не хватит, чтобы это выдержать. Так и сказал на слушаниях в Капитолии, прямо, топорно и без всякой военной тайны. Хорошо бы расширить боевую инфраструктуру, а то, говорит, Россию нам, если что, не остановить. И неважно ему, что она никуда не идет и даже не собирается. Он же в курсе, что она и до сорок первого ничего такого себе не планировала, а в итоге в Берлине оказалась. И все потому, что Соединенные Штаты тогда лишь Гитлера на нее науськивали.

Но сейчас у них и такого нет, вот и приходится все делать самим. В смысле окружать и подкрадываться без объявления войны. В общем, запросил Скапарротти дополнительные морские и воздушные подкрепления, чтобы эсминцы с ракетами, авианосцы с подлодками атомными, истребители с бомбардировщиками пятого поколения. И обязательно, чтобы (его слова) "увеличить смертоносность нашего оружия" и "представлять летальную силу для сдерживания наших противников". Иначе говоря, дорвался генерал до кормушки, и его понесло. Как Бобика в гостях у Барбоса.

Спроси кто: а чего ты желаешь больше, дружок: самолетов или кораблей, ответил бы, не задумываясь и роняя скупую мужскую слюну, что самолетов и кораблей, и всего побольше. А еще ПРО, ПВО и разведчиков кучу. Хотя это все он и так попросил. "А что дедушка?" — мог возникнуть как бы нелогичный вопрос. Потому что не дедушка, а бабушка. Старушка Европа. "А что нам бабушка", — сказал бы он, если бы поинтересовались, уже влезая в шкуру Барбоса. "Бабушка в прихожей, на коврике, а если не слушается, то я ее веником и русскими пугаю. Потому что здесь все мое. Базы мои, ракеты мои, солдаты мои. Хотят — пьют, хотят — бьют. А хотят — углы метят".

Ничего не обещали ему конгрессмены, но по лицам было заметно, что речь им понравилась. Сразу видно — воспитание. В духе той самой холодной войны. Все-таки мальчик из правильной американской семьи. Настоящие офицеры, правда, о таких говорят, что ведет себя, будто штаны намочил. Но их генералам и это прощают. Они же что дети малые — терпеть не могут. Да и зачем ему терпеть, чтобы стать атаманом, если он уже — командующий армией.