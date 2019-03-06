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Британский эсминец задействовали для сопровождения фрегата ВМФ России «Адмирал Горшков» 

ТАСС 37 минут назад
Британский эсминец HMS Defender был задействован для сопровождения фрегата Северного флота ВМФ России "Адмирал Горшков", следовавшего к проливу Ла-Манш вдоль берегов Великобритании. Об этом говорится в комментарии, направленном ТАСС в среду пресс-службой ВМС Великобритании.
«Адмирал Горшков» впервые вошел в Ла-Манш
"Эсминец, портом приписки которого является Портсмут, ведет наблюдение за российской группой кораблей и их активностью в зоне национальных интересов [Великобритании]", — говорится в документе.
По словам заместителя министра обороны страны Марка Ланкастера, слова которого приводит пресс-служба, Великобритания вместе со своими союзниками будет "продолжать работу по сопровождению российский кораблей, идущих в международных водах" вблизи британских берегов, чтобы убедиться в том, что "российский флот следует правилам совершения морских переходов".
"Адмирал Горшков", многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама" вышли в дальний поход из Североморска 26 февраля. Как ранее сообщала пресс-служба Северного флота, отряд действовал в заливе Мори Ферт, отрабатывая задачи по противодиверсионной обороне при стоянке на незащищенном рейде и противовоздушной обороне с выполнением слежения за воздушными целями радиотехническими средствами. Во вторник фрегат и российский суда сопровождения начали проход пролива Ла-Манш.
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Комментарии49
Армия , Видео , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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