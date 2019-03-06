Полный, вперед! Британская армия раздалась в размерах

Самолеты им уже малы, корабли трещат по швам, БТРы в поясе жмут, противогазы на что резиновые — и те не натягиваются. А если завтра — война? Это же ни в какие окопы не влезет. И бегством не спастись. Королевская рать еще никогда не имела такого веса.

Тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Тут с Наполеоном не поспоришь. Но что делать, если своя армия все никак не наестся? На этот счет Бонапарт рецепта не дал. Да и дал бы — англичане назло сделали бы наоборот. А ведь их уже и Минздрав предупреждает: что-то вас, ребята, разнесло. И речь не о финансовых аппетитах министра обороны Уильямсона. Правда, и тому — сколько ни накладывай, все добавку просит. Вооруженные силы реально сразил грех чревоугодия. Точнее, он их полнит. И это им не к лицу. В Британии это уже называют "эпидемией ожирения".

Под 9 тысяч сухопутных солдат испытывают избыточную нагрузку собственных килограммов. Четыре с половиной тысячи толстяков на флоте исключительно на свой адрес принимают команду "Полный, вперед!" Чуть меньше пузанов — в ВВС. Это самые высокие показатели за всю историю наблюдений. Вся королевская рать еще никогда не имела такого веса. А им еще родину защищать, когда придет ей жесткий Brexit. Но как, если у них — обед по расписанию? И даже если решат на ходу дожевать, ход этот вряд ли уложится в нормативы развертывания. Тяжелы они на подъем стали.

Самолеты им уже малы, корабли трещат по швам, танки в башне давят, БТРы в поясе жмут, противогазы на что резиновые — и те не натягиваются. Ладно Brexit. Наступит — спешить все равно уже некуда. А если завтра — война? Это же ни в какие окопы не влезет. И бегством не спастись. В общем, редкий случай — парламент даже дискуссии о разводе с ЕС отставил. Все силы бросил на мозговой штурм лишних армейских боков и нависших над страной животов цвета хаки. Но умного кролика среди депутатов не нашлось. "Это все потому, что кто-то слишком много ест" так никто и не сказал.

Хотя все же на поверхности. Посадить их на "шрапнель". Ну, не хотят перловку — "овсянка, сэр". На воде и без масла. Файв-о-клок можно оставить — это святое. Но без мучного и сладкого. Мигом бы вернули своим рядам стройность. Но вместо того, чтобы солдат привести в форму, в Вестминстере задумали форму подогнать под солдат. Предложили увеличить кресла в боевых самолетах, чтобы раздавшиеся летчики смогли умещаться в них без отрыва от пищи. С той же целью расширят и люки в субмаринах, чтобы не были толстуны в каждой лодке затычкой. Дешево, просто, эффективно. Не покупать же новые на размер больше, если можно распустить старые.

Им бы со своими идеями подождать до 1-го апреля. Народ решил бы, что они пошутили, и не стал бы судить их строго. Но 1-го апреля им уже третьи сутки будет не до шуток. И только армия встретит лишения — в том числе, как грозят, и провианта — во всеоружии. И неважно ей, какой ширины люк. И наличие пороха в пороховницах непринципиально. Поясница — вот их пояс безопасности. А там столько жиров, белков и углеводов, что не на один черный день хватит. А когда и они закончатся, тут-то военные и вспомнят, что есть. Есть еще порох в пороховницах.