Стал известен первый носитель оружия «Судного дня»

Первым носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» станет подлодка специального назначения проекта 09852 «Белгород», пишет ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, подлодка «Белгород» будет выведена из эллинга «Севмаша» и спущена на воду во втором квартале 2019 года. Планируется, что на боевое дежурство субмарина заступит в 2020 году. По его словам, «Белгород» сможет нести на борту шесть стратегических беспилотных аппаратов.

Вторым штатным носителем «Посейдонов» будет подлодка специального назначения проекта 09851 «Хабаровск». Ее планируется спустить на воду в 2020 году, а поставить на боевое дежурство в 2022 году.