Первым носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» станет подлодка специального назначения проекта 09852 «Белгород», пишет ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
По словам источника, подлодка «Белгород» будет выведена из эллинга «Севмаша» и спущена на воду во втором квартале 2019 года. Планируется, что на боевое дежурство субмарина заступит в 2020 году. По его словам, «Белгород» сможет нести на борту шесть стратегических беспилотных аппаратов.
Вторым штатным носителем «Посейдонов» будет подлодка специального назначения проекта 09851 «Хабаровск». Ее планируется спустить на воду в 2020 году, а поставить на боевое дежурство в 2022 году.
В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона», тогда же стало известно, что заводские ходовые испытания «Посейдона» начнутся летом. Президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной.