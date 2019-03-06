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Новейшие комплексы ПВО «Бук-М3» усилят 41-ю армию в Сибири 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие ракетной бригады ЦВО пройдут обучение в Оренбурге на базе учебного центра войсковой противовоздушной обороны.
Партия новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» поступит в 41-ю общевойсковую армию, дислоцированную в Сибири в 2019 году.
Отличительными особенностями новых ЗРК в сравнении с предыдущими версиями является, увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет (шесть в транспортно-пусковых контейнерах — против четырёх у ЗРК «Бук-М2»), улучшены комплекс управления и защита экипажа от подрыва.
Военнослужащие ракетной бригады пройдут обучение в Оренбурге на базе учебного центра войсковой противовоздушной обороны. Экипажи изучат тактико-технические характеристики и материальную базу комплекса.
ЗРК «Бук-М3» позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке — шесть ракет.
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Армия , Оренбург
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