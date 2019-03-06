Новейшие комплексы ПВО «Бук-М3» усилят 41-ю армию в Сибири

Военнослужащие ракетной бригады ЦВО пройдут обучение в Оренбурге на базе учебного центра войсковой противовоздушной обороны.

Партия новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» поступит в 41-ю общевойсковую армию, дислоцированную в Сибири в 2019 году.

Отличительными особенностями новых ЗРК в сравнении с предыдущими версиями является, увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет (шесть в транспортно-пусковых контейнерах — против четырёх у ЗРК «Бук-М2»), улучшены комплекс управления и защита экипажа от подрыва.

Военнослужащие ракетной бригады пройдут обучение в Оренбурге на базе учебного центра войсковой противовоздушной обороны. Экипажи изучат тактико-технические характеристики и материальную базу комплекса.

ЗРК «Бук-М3» позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке — шесть ракет.