Раскрыты подробности боя индийских Су-30 с пакистанскими F-16

Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии ликвидировал ракету AIM-120 AMRAAM, выпущенную пакистанским F-16 в ходе воздушного боя в небе над Кашмиром 27 февраля. Это следует из заявления индийского Минобороны , в котором ведомство опровергает информацию об уничтожении пакистанской авиацией одного из Су-30МКИ, сообщает Hindustan Times.

Нью-Дели называют эти сведения ложью и заявляют, что все Су-30МКИ, участвовавшие в бою, благополучно вернулись на свои базы. В Минобороны также высказали мнение, что в Пакистане распространяют такие данные для того, чтобы скрыть потерю собственного самолета.

Об уничтожении одного индийского Су-30МКИ в ходе боя над Кашмиром 4 марта написала крупнейшая англоязычная газета Пакистана The News International. Издание ссылается на журналиста Ансара Аббаси (Ansar Abbasi), который сообщил в Twitter, что в тот момент, когда пакистанский F-16 атаковал индийский МиГ-21, командующий крыла сбил Су-30.

Исламабад до сих пор не признал потерю своего F-16 в ходе конфликта, об уничтожении которого заявляют индийские военные. По их утверждению, этот самолет был сбит одним из МиГ-21. Пакистанская сторона изначально настаивает на том, что не поднимала эти истребители в воздух в день боя; в Нью-Дели в качестве доказательства применения F-16 показали журналистам обломки ракеты AIM-120 AMRAAM.

Подробности воздушного боя между ВВС Индии и Пакистана над Кашмиром опубликовал индийский телеканал NDTV. По его информации, индийская сторона задействовала восемь истребителей, включая четыре Су-30МКИ и два МиГ-21, пакистанская — 24 самолета, в том числе восемь F-16. Сообщалось, что один из F-16 был уничтожен ракетой, выпущенной МиГ-21, который в тот же момент был атакован и сбит. Нью-Дели официально признал потерю одного такого самолета.

Воздушный бой и последовавшая за ним эскалация конфликта произошли после того, как индийская авиация нанесла удар по лагерю террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта группировка взяла на себя ответственность за совершенный 14 февраля в Джамму и Кашмире теракт, в результате которого погибли 45 человек.