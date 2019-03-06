МИД отреагировал на данные о российских наемниках в Ливии

В Министерстве иностранных дел России не владеют данными о том, что сотни российских наемников участвуют в боевых действиях на территории Ливии. Об этом в среду, 6 марта, сообщил источник в департаменте информации и печати ведомства, комментируя появившийся ранее в газете The Telegraph материал, передает РИА Новости.

«МИД России не располагает информацией относительно деятельности российских охранных структур в Ливии», — заявил собеседник агентства.

Ранее официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмед аль-Мисмари заявил, что опубликованный материал «смехотворен и нелеп». Содержащаяся в нем информация не соответствует действительности, подчеркнул он.

Аль-Мисмари также напомнил, что ранее британское издание уже сообщало о существовании российской военно-морской базы в ливийском городе Бенгази, и в тот раз распространяемые газетой данные никакого подтверждения не нашли.

3 марта The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании сообщило, что 300 россиян из частной военной компании Вагнера участвуют в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) в Бенгази. Кроме того, по данным издания, ЛНА якобы получает из России артиллерию, танки, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

В ноябре прошлого года стало известно, что в нескольких странах Африки, в том числе в Ливии, Судане и Центральноафриканской Республике, действуют наемники, которых связывают с миллиардером Евгением Пригожиным.

Отмечалось, что они якобы оказывают услуги по обеспечению безопасности в этих государствах, а также помогают в проведении предвыборных кампаний и обучают местных военных обращению с оружием. В обмен на эти услуги структуры Пригожина, в частности, получают право на добычу полезных ископаемых.