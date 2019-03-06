«Российский самолет XXI века» получит «выдающийся двигатель»

«В нем использовано 20 новых материалов, которые разработали специалисты ВИАМ. Мотогондола этого двигателя сделана из полимерных композиционных материалов. Для сравнения, на SSJ (самолет Sukhoi Superjet 100 — прим. «Ленты.ру») мотогондола поставляется из-за рубежа, стоит порядка двух миллионов евро, а у ПД-14 мотогондола в полтора раза дешевле. При этом ПД-14 — это современный двигатель пятого поколения. На базе его газогенератора будет создан ПД-8 взамен Sam-146, ПД-12 для вертолетов, ПД-35 для транспортного и пассажирского самолетов. Так что перспектива у этого газогенератора очень большая», — сказал ученый.

В январе сообщалось, что меры, введенные Министерством промышленности и торговли США в отношении поставщика композитов для МС-21, являются не санкциями, а «технологическими ограничениями».

Александра Нерадько. В октябре 2018 года ПД-14 получил Сертификат типа с подписью главы Росавиации

Разработка ПД-14 осуществлялась пермским «Авиадвигателем» в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы». Силовые агрегаты получат ближне-среднемагистральные самолеты МС-21 («Магистральный самолет XXI века»), предназначенные для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина семейства совершила в мае 2017-го.

В настоящее время опытные образцы МС-21 получают американские двигатели PW1000G. Первый серийный (12-й по счету) самолет оснастят ПД-14.