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Северная Корея начала собирать разобранный из-за США ракетный объект 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: David Guttenfelder / AP
Северная Корея начала восстанавливать полигон Сохэ, с которого запускала межконтинентальные баллистические ракеты. Такие данные приводит сайт 38 North, специализирующийся на анализе ситуации в КНДР.
Как отмечается, объект с августа 2018 года находился в частично разобранном состоянии: первоначально его демонтировали очень быстро, затем работы приостановились. Однако в период между 16 февраля и 2 марта 2019 года на полигоне началось восстановление построек.
Эксперты проанализировали спутниковые снимки и выяснили, что на полигоне появились два крана, возводятся разобранные стены. Кроме того, на зданиях, в которых ранее хранилось топливо и окислитель, вновь появились крыши, а сложенные в кучу материалы исчезли. Работы ведутся и на стальной конструкции вертикального испытательного стенда.
Демонтаж полигона Сохэ начался после первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня 2018-го. Тогда в ходе переговоров был подписан документ, по которому Вашингтон предоставляет Пхеньяну гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации. Пхеньян также объявил о закрытии ядерного полигона Пунгери, но американская разведка сообщала, что площадка остается пригодной для эксплуатации.
Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Переговоры закончились на два часа раньше положенного времени. По их итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления.
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Комментарии
Армия , Оружие , Чен Ким , Дональд Трамп , КНДР , США
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