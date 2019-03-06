Главком НАТО в Европе намерен укрепить оборону Украины

Главком НАТО в Европе, американский генерал Кертис Скапаротти намерен укрепить оборону Украины на фоне «агрессивной активности» России на востоке страны и в Черном море, передает AFP.

В прошлом году США уже продали противотанковые системы Javelin Украине, но у Соединенных Штатов имеются и «другое оружие: снайперские винтовки, боеприпасы», которые можно было бы предоставить украинской армии, указал американский генерал в ходе слушаний в сенатской комиссии.

«Следовало бы также подумать о Керченском проливе и предусмотреть морскую оборону на будущее», — добавил Скапаротти, напоминая об аресте украинских кораблей в конце 2018 года в Азовском море.

Пять лет спустя после присоединения Крым Россией Москва «не выполняет Минских договоренностей», подписанных в 2015 году для установления мира, напомнил он.