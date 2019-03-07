Минобороны России не собирается отказываться от призыва граждан на военную службу. Об этом сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. Сейчас в армии служат более 380 тыс. контрактников, а уже к 2025 году численность профессиональных кадров в ВС должна увеличиться до 475 тыс. человек. Профессиональными кадрами комплектуются боевые части постоянной готовности, а призывники составляют основу мобилизационного ресурса. Эксперты полагают, что такой подход оборонного ведомства соответствует экономическим возможностям России и адекватен характеру военных угроз.
Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда» заявил, что Минобороны намерено и в дальнейшем сохранять призывную систему комплектования Вооружённых сил. По его словам, на сегодняшний день число контрактников превышает количество призывников в пропорции 1,7 к 1 (58% и 42%).
«В последние годы значительно увеличена численность проходящих военную службу по контракту… Вместе с тем, с учётом необходимости накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса, а также исходя из финансово-экономических возможностей государства, ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен», — сказал Бурдинский.
По состоянию на декабрь 2018 года службу по контракту в рядах российской армии проходили 384 тыс. человек, по призыву — более 260 тыс. человек. В планах Минобороны РФ — увеличить к 2025 году численность профессиональных кадров до 475,6 тыс. человек. При этом количество призывников будет сокращено до 220 тыс.
Как неоднократно отмечали в оборонном ведомстве, основная причина перехода Вооружённых сил на контрактную основу заключается в том, что в войска поступает всё больше сложного вооружения. И навыки, полученные солдатом-срочником, недостаточны для эффективного обслуживания и эксплуатации новой военной техники.
«Управление современным вооружением, которое поступает в подразделения, требует от военнослужащего высокой квалификации и знаний. Призывник за год службы не может освоить этот багаж знаний. Поэтому увеличение доли контрактников привело к тому, что уровень профессионализма и боевой выучки в армии значительно возрос», — пояснил в беседе с RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Как отметил эксперт, контрактниками обеспечиваются боевые части постоянной готовности, а из призывников формируется мобилизационный ресурс, который будет задействован в случае широкомасштабной агрессии против России. По этой причине в России необходимо сохранить призывную систему, считает Леонков.
На этапе реформ
Строительство контрактной армии в России началось ещё в 1990-е. В мае 1996 года президент РФ подписал указ №772 о полной отмене в стране системы призыва. Согласно документу, в 2000 году Вооружённые силы должны были полностью перейти на контрактную основу. Однако указ главы государства не был выполнен из-за тяжёлой экономической ситуации и отсутствия необходимого числа желающих.
Очередная попытка перевести армию на контрактную основу была предпринята в первой половине 2000-х. 25 августа 2003 года правительство РФ утвердило Федеральную целевую программу (ФЦП) «Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей на 2004—2007 годы».
Главным образом на контрактную основу переводился сержантский состав. Первым соединением, укомплектованным профессионалами, стала 42-я гвардейская мотострелковая дивизия (Ханкала, Чечня). Этот опыт позволил усовершенствовать систему отбора профессиональных военнослужащих.
В то же время Минобороны столкнулось с проблемами в поисках подходящих кадров. В интервью «Красной звезде» в ноябре 2005 года главком Сухопутных войск генерал-полковник Алексей Маслов указал на острый дефицит кандидатов на должности механиков-водителей боевых машин пехоты, танков, самоходных артиллерийских установок, наводчиков-операторов БМП, специалистов радиоэлектронной разведки.
В беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин отметил, что перевод на контрактную основу воспринимался руководством страны как универсальный способ сократить численность Вооружённых сил, улучшить уровень жизни военнослужащих и повысить их профессионализм.
«После распада СССР России досталась громоздкая военная машина, которая нуждалась в весьма радикальных реформах. В частности, было необходимо оптимизировать численность солдат и офицеров, сделать так, чтобы в войсках остались лучшие кадры. При этом крайне важно было повысить зарплаты сохранившим свои должности военнослужащим. Все эти вопросы, насколько я понимаю, был призван решить переход на контракт», — пояснил Козюлин.
По мнению эксперта, государству не удалось реализовать этот план в 1990-х из-за нехватки финансов и низкого авторитета Вооружённых сил в обществе. Во второй половине 2000-х годов ситуация стала выправляться в основном за счёт роста заработных плат и улучшения условий службы, полагает Козюлин.
Также руководство РФ учло жалобы командного состава армии на слабый уровень подготовки лейтенантов. В результате число военных кафедр было сокращено примерно в четыре раза — до 54. В 2008 году Минобороны создало при гражданских вузах учебно-военные центры (УВЦ). В 2018 году ведомство запустило программу полной замены военных кафедр.
Сегодня выпускник университета, получивший воинскую специальность, либо увольняется в запас, либо заключает контракт с Минобороны. В июле 2018 года замглавы военного ведомства РФ Николай Панков сообщил, что военную подготовку в РФ проходят 61 тыс. студентов, 44,7 тыс. из них — будущие офицеры, 16,5 тыс. — сержанты и солдаты.
«Сохранение призыва будет актуальным»
Рост числа контрактников позволил Минобороны облегчить гражданам тяготы срочной службы. С 2008 года молодые люди отправляются в армию на 12 месяцев вместо прежних двух лет службы. Каждые полгода (весенний и осенний призыв) в войска ежегодно направляются около 130 тыс. срочников.
В декабре 2015 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что контрактников в Вооружённых силах впервые стало больше, чем призывников. На тот момент службу проходили 352 тыс. профессиональных кадров. При этом укомплектованность армейских подразделений личным составом доведена до 92% (сейчас — 95—100%).
В настоящее время контрактники составляют подавляющее большинство личного состава подразделений армейского спецназа, морской пехоты, Воздушно-десантных сил и ВМФ. Солдаты-срочники, как правило, задействованы для охраны военных объектов и эксплуатации несложной военной техники.
Минобороны старается набирать на службу по контракту граждан с высшим и средне-специальным образованием. С 2014 года военное ведомство предлагает выпускникам вузов отслужить два года по контракту вместо года срочной службы. Затем у солдат появляется возможность заключить договор ещё на три года.
Такая политика приносит плоды. Например, около 40% российских десантников получили высшее или неоконченное высшее образование. Как ожидает, командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, в 2020 году доля контрактников в крылатой пехоте увеличится на 10% и достигнет 80%.
Для привлечения на службу по контракту Минобороны использует разнообразные инструменты. Ежегодно военное ведомство проводит сотни агитационно-пропагандистских кампаний, отдавая предпочтение образованным гражданам.
Также Минобороны гарантирует военнослужащим предоставление возможностей для профессиональной самореализации, социальные привилегии, право на льготную ипотеку (после 5 лет службы) и достойную оплату труда при сохранении 40-часовой рабочей недели.
Основным фактором, который сдерживает рост числа профессиональных кадров, являются финансовые ограничения, предусмотренные оборонным бюджетом. В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что процесс перевода армии на контрактную основу происходит «медленнее, чем планировалось». Однако глава государства подчеркнул, что потребность ВС в срочниках будет неуклонно сокращаться.
Алексей Леонков считает, что текущее соотношение в войсках контрактников и срочников является оптимальным с учётом экономических возможностей РФ и характера военных угроз. По его мнению, уровень профессионализма Вооружённых сил далеко не всегда определяется способом комплектования. В качестве примера эксперт назвал армию Израиля, костяк которой составляют призывники.
«В наших условиях не очень правильно полностью полагаться на контрактную армию. Если начнутся активные боевые действия, то сразу возникнет проблема кадрового голода. Конечно, мгновенно восполнить потери среди профессиональных кадров не получится. Однако нынешняя система комплектования однозначно обеспечит необходимый мобилизационный ресурс. Сохранение призыва будет актуальным ещё очень долгое время», — резюмировал Леонков.