Молодых россиян продолжат призывать в армию

Несмотря на увеличение численности проходящих военную службу по контракту, Генеральный штаб Вооруженных сил РФ не планирует полностью отказываться от призыва на срочную службу.

По словам генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского, такое решение было принято с учетом необходимости накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса.

Кроме того, финансово-экономические возможности государства не позволяют полностью перейти на службу в армии по контракту.

«Ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен», — сказал Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

Он также рассказал, что в сравнении с 2012 годом количество граждан, уклоняющихся от службы в армии, сократилось в 3 раза, а каждый пятый призывник имеет высшее образование.

В настоящее время соотношение численности контрактников к призывникам составляет 1,7 к 1.