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Молодых россиян продолжат призывать в армию 

News.ru + ещё 10 1 час назад
Несмотря на увеличение численности проходящих военную службу по контракту, Генеральный штаб Вооруженных сил РФ не планирует полностью отказываться от призыва на срочную службу.
По словам генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского, такое решение было принято с учетом необходимости накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса.
Кроме того, финансово-экономические возможности государства не позволяют полностью перейти на службу в армии по контракту.
«Ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен», — сказал Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».
Он также рассказал, что в сравнении с 2012 годом количество граждан, уклоняющихся от службы в армии, сократилось в 3 раза, а каждый пятый призывник имеет высшее образование.
В настоящее время соотношение численности контрактников к призывникам составляет 1,7 к 1.
Ранее News.ru писал о том, что Россия продолжает выполнять программу по комплектованию вооружённых сил контрактниками. В ближайшие годы число таких военнослужащих приблизится к отметке в полмиллиона человек. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
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Комментарии6
Армия , Видео , Войска , Валерий Герасимов , Генштаб
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