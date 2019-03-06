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Генштаб ответил на слухи об отмене призыва в армию РФ 

Рамблер + ещё 16 1 час назад
Российская армия не откажется от призыва, заявил «Красной звезде» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Евгений Бурдинский.
«Ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва нецелесообразен», — подчеркнул он.
По словам генерал-лейтенанта, в настоящее время накопление военно-обученного мобилизационного «людского ресурса» необходимо. Кроме того, отказаться от призыва не позволяют финансово-экономические «возможности» государства.
При этом Бурдинский отметил, что число контрактников в армии сильно выросло за несколько последних лет. Ныне численное соотношение контрактников к призывникам составляет 1,7 к одному. Всего сейчас служат по контракту свыше 350 тысяч человек.
В марте 2018 года Евгений Бурдинский заявлял, что количество призывников во время весеннего призыва того года сократится на 10% по сравнению с весенним призывом 2017-го благодаря росту доли контрактников в Вооруженных силах.
Комментарии50
Армия , Видео , Войска , Евгений Бурдинский , Генштаб
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