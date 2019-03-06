В России за семь лет в три раза снизилось количество уклонистов от армии

За последние несколько лет «годность» призывников по состоянию здоровья возросла на семь процентов.

За последние несколько лет «годность» призывников по состоянию здоровья возросла на семь процентов. Среди служащих каждый пятый имеет высшее образование, а каждый третий — среднее профессиональное.

Также сейчас все чаще при отборе учитываются способности призывников: например, молодых людей, которые увлекаются научной деятельностью, направляют для прохождения службы в 16 специализированных рот. Некоторые из них созданы для Военного инновационного технополиса ЭРА.

В четырех спортивных ротах служат спортсмены-кандидаты в различные сборные России по олимпийским видам спорта.

Бурдинский затронул тему службы по контракту. По его словам, востребованность такого формата за последние годы сильно увеличилась, что позволило пропорционально уменьшить количество призывников.

«В 2018 году на должностях прапорщиков, сержантов и солдат проходят военную службу по контракту более 350 тысяч человек, соотношение численности контрактников к призывникам составляет 1,7 к 1», — сказал генерал-лейтенант.