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В России рассказали о привлечении орлов к борьбе с беспилотниками 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
В России рассказали о способе сбить гражданский беспилотник с помощью орлов. Об этом заявил представитель министерства внутренних дел Давид Громов, передает РИА Новости.
«Есть (…) метод использования птиц, орлов. Это серьезно, это натасканная птица, которая может сбивать дрон и приземляться с ним», — рассказал он.
Помимо этого способа, специалисты могут сбивать дроны при помощи специальной сети, другого беспилотника, а также подавлением радиосигнала от оператора.
По словам начальника управления Росавиации Сергея Мартыненко, в России стремительно увеличилось число полетов дронов. Так, в 2016 году эксперты зафиксировали 16,7 тысячи полетов, в 2017 — около 33 тысяч, а в 2018 — 52,5 тысячи полетов. Вместе с этим увеличилось и количество нарушений — в 2018 году насчитали 110 случаев.
В январе сообщалось о разработке законопроекта, регулирующего использование беспилотных воздушных судов в ходе массовых мероприятий. В частности, авторы документа предлагают наделить сотрудников Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО правом уничтожать дроны во время митингов. По их мнению, места массового скопления граждан оказываются беззащитными перед возможными угрозами, связанными с использованием беспилотников.
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Армия , ФСБ , МВД , Федеральная служба охраны , РИА Новости
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