В России рассказали о привлечении орлов к борьбе с беспилотниками

«Есть (…) метод использования птиц, орлов. Это серьезно, это натасканная птица, которая может сбивать дрон и приземляться с ним», — рассказал он.

Помимо этого способа, специалисты могут сбивать дроны при помощи специальной сети, другого беспилотника, а также подавлением радиосигнала от оператора.

По словам начальника управления Росавиации Сергея Мартыненко, в России стремительно увеличилось число полетов дронов. Так, в 2016 году эксперты зафиксировали 16,7 тысячи полетов, в 2017 — около 33 тысяч, а в 2018 — 52,5 тысячи полетов. Вместе с этим увеличилось и количество нарушений — в 2018 году насчитали 110 случаев.