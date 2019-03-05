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Кувейт отложил закупку российских танков — чиновник 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Закупка российских танков не была отменена, а была отсрочена. Об этом сообщил сегодня начальник управления вооружения и техники армии Кувейта Анвар аль-Мазиди.
Во время приема, организованного российским посольством по случаю Дня защитника Отечества, высокопоставленный офицер кувейтской армии поприветствовал сотрудничество между армиями Кувейта и России в различных областях.
Кувейт, как предполагалось, должен был подписать контракт на закупку российских танков Т-90МС/МСК, но документ был отложен, а не расторгнут, заявил кувейстский чиновник.
Он также назвал историческими отношения между двумя странами и высоко оценил визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Кувейт.
"Подобный визит еще больше укрепит двусторонние связи между Кувейтом и Россией", — добавил он.
ИА Синьхуа: последние новости
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Армия , Оружие , Сергей Лавров , МИД , Кувейт
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