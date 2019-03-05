Кувейт отложил закупку российских танков — чиновник

Закупка российских танков не была отменена, а была отсрочена. Об этом сообщил сегодня начальник управления вооружения и техники армии Кувейта Анвар аль-Мазиди.

Во время приема, организованного российским посольством по случаю Дня защитника Отечества, высокопоставленный офицер кувейтской армии поприветствовал сотрудничество между армиями Кувейта и России в различных областях.

Кувейт, как предполагалось, должен был подписать контракт на закупку российских танков Т-90МС/МСК, но документ был отложен, а не расторгнут, заявил кувейстский чиновник.