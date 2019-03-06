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В США решили помочь Украине с восстановлением флота 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Mikko Stig / Lehtikuva via AP
США рассмотрят поставки Украине снайперского оружия и вооружений для украинских военно-морских сил. Об этом на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти. Его слова цитирует US News.
По словам генерала, НАТО готово предоставить Украине помощь в восстановлении флота после инцидента в Керченском проливе.
«Нам нужно продолжать поддерживать их в том, что касается контрбатарейных систем. Они также обратились к нам за помощью по системам связи», — заявил Скапарротти.
«Есть другие системы: снайперское оружие, боеприпасы, и в свете инцидента в Керченском проливе мы рассматриваем в будущем также предоставление Украине морских систем», — уточнил он.
В октябре стало известно о крупной поставке летального американского оружия на Украину. В страну ввезли около 3,5 тысяч единиц стрелкового оружия, более 3,1 тысячи мин, около 2 миллионов боевых патронов, около 34 тысяч детонирующих устройств, 52 тысяч ракет.
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Армия , Войска , Оружие , США , Украина , НАТО
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