США нашли рычаг давления на Турцию из-за российских С-400

Европейское командование вооруженных сил США рекомендует не продавать Турции американские истребители F-35, если та завершит сделку с Россией по покупке ракетных систем C-400. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, передает ТАСС

Генерал указал на то, что С-400 несовместимы с системой противоракетной и противовоздушной обороны НАТО.

«Вторая проблема — с F-35, это проблема для всех наших самолетов и, я думаю, в особенности для F-35. От меня как военного лучшим советом было бы не доводить до конца сделку с F-35, чтобы они не совершали боевых вылетов в условиях, когда наш союзник использует российские системы, в особенности системы противовоздушной обороны», — сказал Скапаротти.

«Я надеюсь, что Турция пересмотрит это одно решение по C-400, из-за которого она может потенциально потерять множество других [американских] систем», — добавил он.

2 марта сообщалось, что представитель США уже пять раз встречался с турками, пытаясь отговорить их покупать российские ракетные системы. Взамен американцы предлагают приобрести собственные системы Patriot.

По соглашению об участии в программе производства истребителей, F-35 Турция планирует приобрести 100 машин. Турецкие компании должны создать оборудование для самолетов на 12 миллиардов долларов, в том числе ключевые компоненты, например, центральный фюзеляж.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит. Установка систем ПРО может начаться в октябре 2019 года.