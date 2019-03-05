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«Адмирал Горшков» впервые вошел в Ла-Манш 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Фрегат «Адмирал Горшков» вместе с судами сопровождения начал проход через пролив Ла-Манш, сообщает пресс-служба Северного флота.
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», многофункционального судна материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательного буксира «Николай Чикер» и среднего морского танкера «Кама» приступил к проходу пролива Ла-Манш», — передает ТАСС сообщение ведомства.
Перед дальним походом на фрегате и судах сопровождения провели тренировку по связи между кораблями, был определен порядок следования.
Ранее этот отряд Северного флота отрабатывал задачи по противодиверсионной обороне и противовоздушной обороне с выполнением слежения за воздушными целями в заливе Мори Ферт.
В дальний поход отряд вышел из Североморска 26 февраля. Североморцы прошли более 1,6 тыс. морских миль, были проведены несколько боевых учений, в том числе по поиску подводных лодок.
Головной фрегат «Адмирал Горшков» вошел в состав ВМФ в конце июля, перед этим завершив программу госиспытаний.
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Армия , Оружие , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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