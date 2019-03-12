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«Адмирал Горшков» испытает гиперзвуковую ракету «Циркон» 

News.ru + ещё 58 22 минуты назад
Фото: youtube.com/первый канал
Первый испытательный запуск российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с боевого корабля состоится в конце 2019 года. В качестве морского носителя выступит фрегат проекта 22 350 «Адмирал Горшков».
Прежде тесты ракеты проводились только с берегового стенда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Ранее News.ru сообщал, что отряд кораблей Северного флота во главе с новейшим ракетным фрегатом «Адмирал Горшков» 12 марта вошёл в акваторию Средиземного моря. В первом дальнем походе фрегат сопровождают многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Кама».
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