«Адмирал Горшков» испытает гиперзвуковую ракету «Циркон»

Первый испытательный запуск российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с боевого корабля состоится в конце 2019 года. В качестве морского носителя выступит фрегат проекта 22 350 «Адмирал Горшков».

Прежде тесты ракеты проводились только с берегового стенда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее News.ru сообщал, что отряд кораблей Северного флота во главе с новейшим ракетным фрегатом «Адмирал Горшков» 12 марта вошёл в акваторию Средиземного моря. В первом дальнем походе фрегат сопровождают многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Кама».