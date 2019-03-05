Европейское командование ВС США рекомендует увеличить численность размещённых в регионе как на постоянной основе, так и ротируемых американских войск. Это, по его словам, связано со «всё более агрессивным военным присутствием России.
»EUCOM также рекомендует дополнительные инвестиции с целью расширения европейской логистической инфраструктуры и возможностей для быстрого развертывания сил США в Европе», — приводит ТАСС его слова, сказанные на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.