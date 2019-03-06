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США испугались, что Турция раскроет России секреты F-35 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 1 час назад
Фото: F-35
США выразили обеспокоенность тем, что Турция может раскрыть возможности истребителей пятого поколения F-35 России, пишут СМИ.
В распоряжении Турции есть два F-35, в скором времени на вооружение страны поступят российские системы ПВО С-400 «Триумф», передает РИА «Новости».
«Мой лучший совет — не допустить совместной эксплуатации F-35 с союзником, который работает с российскими системами противовоздушной обороны, которые, вероятно, обладают наиболее продвинутыми технологиями», — приводит Business Insider слова руководителя Европейского командования ВС США Кертиса Скапарротти.
Командующий ВВС США в Европе и Африке Тод Уолтерс заявил, что возможности С-400 позволят их владельцам изучить и оценить потенциал F-35, что, по его мнению, «не пойдет на пользу НАТО».
Командование альянса также интересуется, как долго и насколько близко С-400 будут эксплуатироваться рядом с F-35. Отмечается, что российская сторона помимо передачи комплексов научит турецких военных работать с ними и получит возможность изучить американские истребители.
Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула заявил, что после интеграции С-400 в Турции Россия сможет получить технологическое преимущество.
1 марта Турция отвергла требование США об отказе от С-400 в обмен на поставки Patriot. После этого Пентагон предупредил Турцию о «тяжких последствиях» покупки С-400, а замглавы пресс-службы Госдепа США Роберт Палладино предупредил, что приобретение Турцией С-400 может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания американских истребителей F-35 и введению Вашингтоном санкций.
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Комментарии
Армия , Оружие , Пентагон , Госдеп США , НАТО , РИА Новости , США , Турция
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