США испугались, что Турция раскроет России секреты F-35

США выразили обеспокоенность тем, что Турция может раскрыть возможности истребителей пятого поколения F-35 России , пишут СМИ.

В распоряжении Турции есть два F-35, в скором времени на вооружение страны поступят российские системы ПВО С-400 «Триумф», передает РИА «Новости»

«Мой лучший совет — не допустить совместной эксплуатации F-35 с союзником, который работает с российскими системами противовоздушной обороны, которые, вероятно, обладают наиболее продвинутыми технологиями», — приводит Business Insider слова руководителя Европейского командования ВС США Кертиса Скапарротти.

Командующий ВВС США в Европе и Африке Тод Уолтерс заявил, что возможности С-400 позволят их владельцам изучить и оценить потенциал F-35, что, по его мнению, «не пойдет на пользу НАТО ».

Командование альянса также интересуется, как долго и насколько близко С-400 будут эксплуатироваться рядом с F-35. Отмечается, что российская сторона помимо передачи комплексов научит турецких военных работать с ними и получит возможность изучить американские истребители.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула заявил, что после интеграции С-400 в Турции Россия сможет получить технологическое преимущество.