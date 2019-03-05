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В Пентагоне заявили, что растущий потенциал РФ угрожает размыть военные преимущества США 

ТАСС 59 минут назад
Фото: Reuters
Растущий потенциал России угрожает нейтрализовать военные преимущества США. Это признал во вторник главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.
"Россия продолжает свой рост в качестве стратегического конкурента и остается главной угрозой стабильной евроатлантической ситуации в сфере безопасности", — утверждал американский военачальник, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.
"США сохраняют глобальное военное превосходство над Россией, — заявил Скапаротти. — Тем не менее развивающийся потенциал России угрожает размыть нашу конкурентное военное преимущество, бросить вызов нашей способности действовать во всех сферах, не сталкиваясь с [серьезным] сопротивлением, а также ослабить наши возможности сдерживать российскую агрессию".
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Армия , Войска , США , Пентагон , Конгресс США , НАТО
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