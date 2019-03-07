Сразу три иностранных летательных аппарата замечены за день у российских границ. Один из них — беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk.
Он поднялся с авиабазы НАТО на острове Сицилия, пересек воздушное пространство ряда европейских стран, а затем приступил к мониторингу линии разграничения в Донбассе. Позже, по данным Plane Radar, дрон направился к Черноморскому побережью России, несколько раз облетел Крымский полуостров.
Вели разведку и два иностранных военных самолета, которые были замечены около границ Калининградской области. Это британский радиоразведчик RC-135W Rivet Joint и самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции GIV SP.
В последнее время специалисты отмечают рост активности зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за рубежом. Иностранные летательные аппараты регулярно фиксируют в районе Крыма, Краснодарского края, над Балтийским морем и российскими базами в Сирии, пишет РИА Новости.