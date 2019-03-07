Иностранные самолеты-разведчики замечены возле Крыма и Калининграда

Сразу три иностранных летательных аппарата замечены за день у российских границ. Один из них — беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk.

Он поднялся с авиабазы НАТО на острове Сицилия , пересек воздушное пространство ряда европейских стран, а затем приступил к мониторингу линии разграничения в Донбассе. Позже, по данным Plane Radar, дрон направился к Черноморскому побережью России, несколько раз облетел Крымский полуостров.

Вели разведку и два иностранных военных самолета, которые были замечены около границ Калининградской области. Это британский радиоразведчик RC-135W Rivet Joint и самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции GIV SP.