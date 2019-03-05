«Подлодку Гитлера» обнаружили на картах Google

YouTube-исследователь с ником MrMBB333 с помощью картографического сервиса Google Earth обнаружил во льдах Антарктиды, как он считает, «подводную лодку Гитлера». Запись доступна на YouTube

Блогер проанализировал внешние характеристики субмарин Третьего рейха, фотографии которых есть в интернете, и нашел сходство между ними и формой льда в месте «исследования».

«Если посмотреть на верхнюю часть, то можно обратить внимание на нечто окрашенное в серебристый цвет. Структура этого предмета создана искусственным путем», — считает пользователь.

Он отмечает, что не может утверждать, действительно ли на карте нацистская подводная лодка, но добавляет, что «очень похоже».

MrMBB333 специализируется на роликах об изменениях природы и конспирологии. Видео на его канале в общей сложности собрали более 100 миллионов просмотров.

Конспирологи верят в то, что в Антарктиде находится тайная база нацистов, на которую тем якобы удалось бежать после разгрома во Второй мировой войне. Она якобы находится в регионе Новая Швабия, на который Третий рейх в период с 1939 по 1945 год предъявлял территориальные претензии.