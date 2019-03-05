Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Подлодку Гитлера» обнаружили на картах Google 

Lenta.ru 1 час назад
YouTube-исследователь с ником MrMBB333 с помощью картографического сервиса Google Earth обнаружил во льдах Антарктиды, как он считает, «подводную лодку Гитлера». Запись доступна на YouTube.
Блогер проанализировал внешние характеристики субмарин Третьего рейха, фотографии которых есть в интернете, и нашел сходство между ними и формой льда в месте «исследования».
«Если посмотреть на верхнюю часть, то можно обратить внимание на нечто окрашенное в серебристый цвет. Структура этого предмета создана искусственным путем», — считает пользователь.
Он отмечает, что не может утверждать, действительно ли на карте нацистская подводная лодка, но добавляет, что «очень похоже».
MrMBB333 специализируется на роликах об изменениях природы и конспирологии. Видео на его канале в общей сложности собрали более 100 миллионов просмотров.
Конспирологи верят в то, что в Антарктиде находится тайная база нацистов, на которую тем якобы удалось бежать после разгрома во Второй мировой войне. Она якобы находится в регионе Новая Швабия, на который Третий рейх в период с 1939 по 1945 год предъявлял территориальные претензии.
Последние новости
Представлен самый дорогой в истории автомобиль Власти придумали решение по сорванному поручению Путина Белоруссия предложила России перейти на рубли
Комментарии
Армия , Видео , Google
Читайте также
Видео
«Начальник» Зеленского сделал громкое заявление
Украина В мире
«Беременная» от Киркорова могла спланировать смерть
Шоу-бизнес
Лукашенко возмутили российские СМИ
СНГ В мире
«Все равно где воевать, лишь бы против русских»
В мире Статьи
«Подлодку Гитлера» обнаружили на картах Google
Армия
Власти придумали решение по сорванному поручению Путина
Политика
В лесных пожарах в России нашелся китайский след
Происшествия Пожары
Мечтать не вредно: Украина «вернет» Крым
Украина В мире
Порошенко выступил с резким призывом к народу
Украина В мире
Умер Люк Перри
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение